Trujące grzyby. Srebrna łyżeczka i alkohol Cię nie uratują! [zobacz zdjęcia]

Covid-19. Zarażony jeden z nowych graczy Twardych Pierników!

Pech toruńskich koszykarzy nie chce się skończyć. Nie dość, że klub z opóźnieniem buduje zespół, to jeden z nowych graczy przyjechał do Polski z koronawirusem. - Jesteśmy przygotowani na takie nieszczęścia, ale to kolejny problem, który musimy teraz pokonać - mówi prezes Piotr Ba...