Truskawki - szybkie i łatwe przepisy. Pomysły na truskawki: pod kruszonką, zapiekane w koglu moglu, koktajle truskawkowe [4.06.2024]

Truskawki to w zasadzie jagody, jeśli chodzi o rodzaj owocu. Truskawki powstały w wyniku skrzyżowania dwóch odmian poziomek – chilijskiej oraz wirginijskiej. To owoc chętnie wybierany przez dzieci, ale ma również wielu fanów wśród dorosłych. Truskawki doskonale nadają się jako składnik deserów, lodów, soków, sosów owocowych, kremów do tortów i ciast, dodatek do galaretek, orzeźwiających smoothie i koktajli, a nawet do wytrawnych sałatek.