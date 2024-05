Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie [12.05.2024] Agnieszka Kasperek

Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami.