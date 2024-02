Trwa rozbiórka budynku przy ul. Piekarskiej 11 we Włocławku. Ulica jest zamknięta. Jak długo potrwają utrudnienia? Zdjęcia

Ulica Piekarska we Włocławku jest zamknięta dla ruchu

Kamienica przy ul. Piekarskiej 11 we Włocławku nie jest zamieszkała już od lat 80. ubiegłego wieku. W środę 20 grudnia 2023 roku z budynku runął fragment ściany. Gruz posypał się na ulicę pomiędzy zaparkowane samochody. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren i zamknęli ulicę dla ruchu. Część ulicy Piekarskiej wciąż jest nieprzejezdna. Przysparza to sporo trudności mieszkańcom sąsiednich budynków.

Mieszkańcy okolicznych kamienic skarżą się, że nie mogą wjechać, ani wyjechać z posesji, co bardzo utrudnia im funkcjonowanie - dojazdy do pracy czy odwożenie dzieci do przedszkola itp. Zwracają też uwagę na to, że nie mogą parkować na ulicach, ponieważ obowiązuje zakaz, przez co dostają mandaty. Niestety z utrudnieniami muszą liczyć się jeszcze przez kilka tygodni, ponieważ ruch zostanie przywrócony dopiero po zakończeniu rozbiórki naruszonej kamienicy.