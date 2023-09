Trwają prace przy dociepleniach bloków we Włocławku. Zdjęcia

W trakcie docieplenia jest m.in. obecnie ściana zewnętrzna od strony klatek schodowych budynku przy ulicy Ostrowskiej 32 we Włocławku.

Jak przygotowane są bloki we włocławskich spółdzielniach mieszkaniowych do zimy? Na jakim etapie są docieplenia? Jak się okazuje, budynki w największych spółdzielniach są docieplone, ale niektóre wymagają dodatkowych prac.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" we Włocławku na początku lat 90. zostały docieplone wszystkie budynki. - Zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami - informują prezes Bartłomiej Popławski i członek zarządu Jacek Klonowski. Jednak po zmianie norm zmniejszających wartości współczynników przenikania ciepła od 2017 roku w tej spółdzielni wykonywane jest dodatkowe docieplenie budynków. Docieplane są też stropodachy. - Aktualnie docieplono 20 pięciokondygnacyjnych budynków przy ul. Wesołej, Rajskiej, Sielskiej i Promiennej - informują władze spółdzielni. Koszt prac dociepleniowych tych budynków wyniósł łącznie 11 milionów 758 tysięcy81 złotych. Ale w trakcie tych prac wykonywana jest również modernizacja węzłów cieplnych.

Obecnie prowadzone są prace dociepleniowe budynku przy ul. Toruńskiej 73, które zostaną zakończone jeszcze w tym miesiącu. W tym roku zostaną również rozpoczęte prace dociepleniowe budynku przy ul. Toruńskiej 71.

Do dodatkowego docieplenia pozostało 39 budynków, w tym 8 budynków 11-kondygnacyjnych. W tych blokach prace mają być sukcesywnie prowadzone w kolejnych latach. - Zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi budynków, zakładany poziom uzyskania oszczędności energetycznej w wyniku zrealizowania zaplanowanych inwestycji wyniesie około 30 procent - dodają władze Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze".

Niezależnie od inwestycji polegających na docieplaniu budynków, spółdzielnia wystąpiła o granty na wykonanie instalacji OZE z programu Termo na 11 budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni. Chodzi o montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła. A jak wygląda sytuacja w blokach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku? - Termomodernizacja naszego osiedla trwa niemal od 30 lat - zapewnia prezes Konrad Adamczewski. I dodaje, że praktycznie wszystkie bloki na osiedlu zostały ocieplone, choć w różnych latach różnymi metodami. - Obecnie w tej spółdzielni nie prowadzone są tego typu prace, choć kilka bloków jest kwalifikowanych do wymiany ocieplenia, szczególnie tam, gdzie jako docieplenie stosowana była wełna mineralna i blacha - wskazuje.

W najbliższych planach SM "Południe" we Włocławku jest wymiana ocieplenia na pięciu blokach wysokich oraz uzupełnienie ocieplenia o dodatkową warstwę w czterech blokach niskich.

Podobnie jak w SM "Zazamcze" i w SM "Południe", we włocławskiej SM w ostatnich 30 latach wszystkie bloki zostały ocieplone. - W zasobach naszej spółdzielni nie ma budynków niedocieplonych - podkreśla prezes Piotr Grudziński. I dodaje, że w 1991 roku współczynnik U dla ścian zewnętrznych wynosił 0,55W/(m2 K), ale na przestrzeni lat ulegał zmianie i od 2021 roku wynosi 0,20 W/(m2 K). Czy to oznacza, że prace dociepleniowe w tej spółdzielni nie będą już prowadzone? - Do wymiany częściowego ocieplenia pozostało kilka budynków, właściwie pojedyncze ściany w tych budynkach- informuje prezes Włocławskiej SM.

W trakcie docieplenia jest obecnie ściana zewnętrzna od strony klatek schodowych budynku przy ulicy Ostrowskiej 32. Pytanie, kto płaci za termomodernizację budynków, wydaje się być retoryczne. - Wszystkie inwestycje sfinansowali sami mieszkańcy wnosząc opłaty na fundusz remontowy - wyjaśnia prezes Adamczewski dodając jednak, że w niektórych przypadkach spółdzielnia zaciągała kredyty na warunkach preferencyjnych. Ale również kredyty były spłacane przez mieszkańców z funduszu remontowego.

A co z dopłatami? Jak się okazuje, warunkiem uzyskania finansowania z zewnątrz, czyli dopłat dla spółdzielni jest uzyskanie wzrostu oszczędności energii cieplnej na poziomie 20 procent. - Jeżeli ten warunek będzie utrzymany, to trudno będzie go spełnić i nie otrzymamy żadnych środków pomocowych, ponieważ bloki ocieplone nawet starymi metodami wykazują energooszczędność na takim poziomie, że zmiana ocieplenia na nowe może poprawić sprawność energetyczną nie więcej niż o 10-15 procent, ale nie osiągnie 20 procent - twierdzi prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe".

