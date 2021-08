Trwają protesty rolników w Polsce. Gdzie 25.08.2021 Agrounia blokuje drogi?

Brak opłacalności w produkcji trzody, bydła warzyw czy drobiu, wysokie ceny środków do produkcji rolnej (nawozy, olej napędowy , pasza), nieskuteczne zwalczanie ASF, nadmierny i zdaniem Agrounii niekontrolowany import wieprzowiny i warzyw – to część z powodów, dla których rolnicy zdecydowali się wyjść na ulice.

- Te dwa dni to dopiero początek - zapowiadał we wtorek Michał Kołodziejczak w Środzie Wielkopolskiej. W tym samym miejscu Filip Pawlik, rolnik z Wielkopolski tłumaczył: My przedstawiciele polskich rolników będziemy walczyć. Nie wychodzimy, bo nam się chce. Mamy bardzo dużo pracy w polu, siew ozimin, ale trzeba wyjść – przekonywał. Przepraszał mieszkańców za utrudnienia. - Droga zawsze będzie naszym miejscem do walki.