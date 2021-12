Trzej prymusi ze Świecia otrzymają stypendia w ramach marszałkowskiego projektu „Humaniści na start”

Uczniowie mogą je wykorzystać na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

- Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. - Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał.

Urząd Marszałkowski informuje, że najliczniej reprezentowane szkoły w naszym województwie to: I LO we Włocławku, I LO w Inowrocławiu, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz VI LO w Bydgoszczy.