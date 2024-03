Trzynasta emerytura 2024 netto - takie kwoty emerytury wraz z "trzynastką" trafią na konta seniorów. Mamy wyliczenia [11.03.24]

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2024

Minimalna emerytura po waloryzacji 2024

Obecnie (od 1 marca 2024) najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto, co daje 1620,67 zł netto (na rękę). W porównaniu do emerytury minimalnej sprzed waloryzacji, nastąpił wzrost świadczenia o 192,52 zł. Dotyczy to również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej.