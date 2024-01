Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [5.01.2024 r.]

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które przysługuje wszystkim emerytom i rencistom. Wypłacana jest w kwocie emerytury minimalnej na wiosnę każdego roku wraz z podstawowym świadczeniem.

Szef PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany, czy po objęciu władzy nowy rząd zlikwiduje 13. i 14. emeryturę. - Wprowadzimy emeryturę bez podatku - zadeklarował. Dlatego, że - jak przekonywał - "ona jest lepsza niż 13. i 14. emerytura i oddaje też bardziej wkład w system emerytalny, docenia aktywność zawodową".

Krzysztof Gawkowski z Lewicy, pytany w TVP1, czy Lewica zgodzi się na likwidację 13. i 14. emerytury odparł, że nie. - Nie zgodzimy się na likwidację (...). Lewica jest przeciwko odbieraniu wszelkich zdobyczy społecznych, które dzisiaj pracują w Polsce. Mówiliśmy to w kampanii, mówiliśmy to i PSL-owi, i Platformie przed, tzn. jak podpisywaliśmy pakt senacki, jak były zespoły programowe, to Lewica zawsze mówiła uczciwie: ani podnoszenia wieku emerytalnego, ani likwidacji 800 plus - powiedział poseł reprezentujący kujawsko-pomorskie.