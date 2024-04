Trzynasta emerytura 2024 - tym osobom ZUS wypłacił już dodatkowe pieniądze. Miliony osób z większym przelewem na konto [11.04.2024]

Emerytury razem z "trzynastką" - mamy tabelę wyliczeń brutto i netto

Trzynasta emerytura 2024 - takie pieniądze otrzymają emeryci w kwietniu

Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Dlatego jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, pieniądze trafiły do emeryta czy rencisty.

Osoby, które świadczenia pobierają 1, 6 i 20 kwietnia – otrzymały lub otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia.

Trzynastkę wcześniej otrzymają też osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy, trzynastka powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.