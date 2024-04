Trzynasta Emerytura 2024 - wyliczenia ZUS. Takie przelewy dostają w kwietniu emeryci [1.04.2024]

Emerytura razem z trzynastą emeryturą - takie będą wypłaty z ZUS w kwietniu 2024

Trzynaste emerytury będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują: 1., 6., 10., 15., 20., i 25. dnia każdego miesiąca. Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Trafiają więc często do nich już wcześniej.