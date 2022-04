Tu łabędzie rozkładają skrzydła. Co słychać na rynku w naszej Tucholi? [zdjęcia]

Rodzi się jednak pytanie czy starówka ma taki kształt od czasu lokacji krzyżackiej na prawie chełmińskim, co nastąpiło w roku 1346, czy też wcześniejszej?

Przypuszcza się, że pierwsza lokacja nastąpiła na prawie polskim na przełomie XIII i XIV wieku, ale żadne dokumenty czy choćby zapiski tego nie potwierdzają. Jeśli nawet tak było, to centralny plac Tucholi mógł mieć owalny kształt, a otaczające go uliczki obiegały go w podobnej systematyce.