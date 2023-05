Tu więcej zarobisz. Wiemy, gdzie płacą więcej w Lidlu czy Biedronce - zobacz aktualne stawki [2.05.2023 r.]

Zgodnie z decyzją rządu od stycznia 2023 r. najniższa krajowa wzrośnie o 480 zł do 3 490 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł brutto (wzrost o 3,10 zł). Od 1 lipca br. minimalna płaca wzrośnie o kolejne 110 zł do 3 600 zł brutto. Obie podwyżki płacy minimalnej brutto w 2023 r powodują, że będzie ona finalnie wyższa o 590 zł w stosunku do płacy z ubiegłego roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy płac osób, które pracują w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na cały etat. Według statystyk, w Polsce najniższą krajową pobiera około 3 milionów osób.

