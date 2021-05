Tuchola. Dni Borów Tucholskich 2021. Będą czy zostaną odwołane?

- Będziemy stosować się do wszelkich zaleceń epidemiologicznych - odpowiada burmistrz. - My czekamy ciągle w maju na rozwój sytuacji. Zakontraktowaną gwiazdę mamy. To Kasia Kowalska i jeszcze inni artyści. Ci, co mieli być w zeszłym roku. Mieli aneksowaną umowę, że przekładamy występy na ten rok.

Burmistrz Tucholi: Zakładamy, że Dni Borów Tucholskich będą

Tadeusz Kowalski podkreśla, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, że trudno z dużym wyprzedzeniem coś wyrokować. Gdyby tendencja się utrzymała i rzeczywiście na trzeciej fali pandemia by się zakończyła, a wszyscy się pozaszczepiali, to można byłoby uznać, że jest bezpiecznie. - No miarę możliwości, jakimi są rygory epidemiologiczne, będziemy starali się imprezy organizować - dodaje burmistrz. - Zakładamy, że Dni Borów Tucholskich będą. Z racji doświadczenia organizacyjnego nie widzę problemów, żeby ruszyć z tym z kopyta z końcem maja, kiedy będzie już dużo więcej wiadomo. Będzie można te wydarzenia letnie promować.