Tuchola. Dobre oferty firm na ważne inwestycje z Polskiego Ładu

Przypomnijmy, gmina Tuchola otrzymała z Polskiego Ładu łącznie 14 mln zł. To jedna z największych kwot dofinansowania w województwie kujawsko-pomorskim. Zadania dotyczą przebudowy ulic na osiedlu Mickiewicza.

Jedno z nich opiewa na prawie 5 mln zł. To przebudowa dróg osiedlowych: Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego i Baczyńskiego. Jest zamówieniem publicznym w dwóch częściach. Pierwsza dotyczy przebudowy infrastruktury komunalnej. Jeszcze nie jest rozstrzygnięta, ale najlepszą propozycję przedstawiło Przedsiębiorstwo Komunalne. Zaproponowało 1 mln 234, podczas gdy "Solo: z Tucholi - 1 mln 338 tys. zł, a firma z Koronowa - 1 mln 787 tys. zł. - Zamówienie jest teraz sprawdzane pod względem formalnym, ale wygląda na to, że jest wszystko w porządku, więc prawdopodobnie będzie wybrana ta oferta - mówi Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - Drugą część zamówienia na nawierzchnię wygra zapewne Adrian Paszko z Charzyków. Zmieściliśmy się w kwotach na nie przeznaczonych.

Drugie zadanie - całkowita przebudowa ul. Mickiewicza z włączeniem jej do ul. Sępoleńskiej koło budującego się zakładu opiekuńczo-leczniczego na ul. Wiejskiej. Samorząd zamierzał wydać na to zadanie 10 mln zł, ale oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów ze Świecia to 9 mln 636 tys. zł. Burmistrz chce szybko ten przetarg rozstrzygnąć. - Boimy się, że w kolejnych przetargach może być drożej, na niektóre nie będzie ofert, bo pracy jest dużo, a brakuje ludzi do pracy.

Samorząd nigdy nie otrzymał tak dużego dofinansowania - w ramach Polskiego Ładu jest to 95 proc. wartości inwestycji.