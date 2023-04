Tuchola. Przedsiębiorcy to "frajerzy"? Andrzej Kobiak, senator PO, wyjaśnia co miał na myśli

Senator Kobiak na spotkaniu w Tucholi: - Tak że gospodarka, gospodarka i jeszcze raz gospodarka - to jest to, co w naszym programie musi się znaleźć. Musimy znaleźć frajera, który na to zapracuje, a to może zrobić przedsiębiorca

W Tucholskim Ośrodku Kultury, w ramach akcji #TuJestPrzyszłość, z sympatykami spotkali się przedstawiciele PO. Wśród nich był senator Andrzej Kobiak. - Czuję się obrażony słowami senatora - mówi Czytelnik. - Powiedział, że przedsiębiorcy to frajerzy, którzy będą mieli zarobić - gdy PO doszłoby do władzy - na gospodarkę. Senator Kobiak wyjaśnia, że nie było jego celem obrażenie przedsiębiorców.

Czytelnik przyznaje, że na spotkaniu nie był, ale odsłuchał je w Internecie. Co mówił senator w Tucholi? - Trzeba zadbać o gospodarkę, o przedsiębiorstwa, gdy wpływy wpłyną to można rozdawać - mówił Andrzej Kubiak. - Jesteśmy tak zadłużeni, jak nigdy w historii Polska zadłużona nie była. Będziemy pod taką presją finansową, że nie będzie mądrego sposobu, jak z tego wyjść. Tak że gospodarka, gospodarka i jeszcze raz gospodarka - to jest to, co w naszym programie musi się znaleźć. Musimy znaleźć - powiem brzydko - frajera, który na to zapracuje, a to może zrobić przedsiębiorca, przedsiębiorstwo.

PO zwiększy daniny dla państwa przedsiębiorcom?

- Sam jestem przedsiębiorcą, nie uważam się jednak za frajera - podkreśla oburzony mężczyzna. - Uważam, że przedsiębiorcy to ludzie, którzy naprawdę muszą mieć głowę na karku, aby prowadzić swoje biznesy. Na każdą złotówkę muszą sami zarobić. Poza tym, słowa senatora zabrzmiały jak groźba, gdyż mówił, że jest duże zadłużenie i ktoś o gospodarkę będzie musiał zadbać. Czyli jak PO i koalicjanci dojdą do władzy to dociążą przedsiębiorców większymi podatkami, zwiększą koszty pracy i daniny dla państwa?

Pytamy senatora, co miał na myśli wypowiadając się o przedsiębiorcach, jako o frajerach?

- Nie chciałem urazić przedsiębiorców, mam olbrzymi szacunek do polskich przedsiębiorców, sam nim jestem - tłumaczy Andrzej Kobiak. - Przedsiębiorcy są w trudnej sytuacji, a gospodarka to przedsiębiorstwo. Nie stwarza się dobrych warunków dla firm, na rozwój, inwestycje. Jeśli mówiłem o frajerach to miało to być w cudzysłowie - chodziło o kogoś, kto zapracuje na poprawienie bytu, wyższy poziom życia w Polsce. Drukowanie pieniędzy go nie poprawi. Uważam, że jest wiele możliwości wsparcia przedsiębiorców.

Pytamy, skąd senator, który mówił podczas spotkania o ogromnym zadłużeniu Polski, ma te informacje i czy może przytoczyć jakieś liczby? - To chyba 1,5 biliona złotych - mówi Andrzej Kobiak. - Ale nie gwarantuję, że to ta kwota. To nie są moje wyliczenia. Mówiło mi to kilku profesorów ekonomii, którzy występują w programach telewizyjnych.