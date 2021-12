Tuchola. Starosta nie chce odnowić lasu po nawałnicy... Radni za przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego

Radny Dariusz Kwaśniewski - Las trzeba odnowić

Burmistrz Tadeusz Kowalski - na straży praw obywatelskich

Kowalski dodał, że nie można przewidzieć, jakie będą rekomendacje urbanistów, którzy podejmują je "wedle swojego najlepszego doświadczenia w oparciu o opinie stron i instytucji". I owszem, podziela troskę o lasy, ale trzeba też stać na straży praw obywatelskich. - To że przystępujemy do opracowania planu, nie oznacza, że zrealizowana zostanie planowana inwestycja - podkreślił.

Dariusz Kwaśniewski odniósł się do słów burmistrza: - Przecież to nie tak, że powiedzielibyśmy: "nie, bo nie". Jeżeli był las i nastąpiła klęska, to należy go odnowić w związku z ustawą o Lasach. Tam jest wszystko opisane. Dwie działki dalej ma być teren pod żwirownię. Taki pas zieleni pomiędzy działkami pod zabudowę jednorodzinną a żwirownią, to nawet byłby wskazany.