Tuchola. W szpitalu czekają na lekarzy z Ukrainy. Będzie ich nawet kilku?

- Dwie, trzy osoby to dla nas jest bardzo dużo - mówi. - To jest załatanie najbardziej brakujących wakatów. To załatanie dziury, która - jeśli trochę większa się zrobi - to na niektórych oddziałach praca może stanąć.

Po zmianach przepisów mogą uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu. Ale już do Niemiec, Anglii nie mają prawa pojechać.

Tuchola oczywiście nie jest wyjątkiem. Lekarze z Ukrainy już pracują w wielu miejscach w Polsce.

Wiadomo, że jeżeli w tucholskiej lecznicy podejmą pracę nowi lekarze, to być może w pewnym stopniu uda się rozwiązać problem, jakim jest brak dostępności personelu medycznego na nocnej i świątecznej opiece medycznej. Katulski mówi jednak jasno: - To jest w hierarchii moich zmartwień sprawa na którymś tam miejscu. Na pewno nie w tej chwili. Dużo poważniejsze problemy musimy rozwiązać, by zająć się tą sprawą. Być może ci lekarze zza wschodniej granicy coś pomogą.

Wkrótce wrócimy do tematu nocnej i świątecznej pomocy medycznej.