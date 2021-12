Tuchola. W szpitalu produkują sami tlen, ale i tak jest go za mało dla pacjentów chorych na Covid-19!

W szpitalu w Tucholi są zajęte wszystkie covidowe łóżka (20), w tym trzy z respiratorami. Nie ma możliwości, by zwiększyć ich liczbę. Trzeba byłoby zamknąć cały szpital i nie przyjmować innych chorych. Przy ograniczeniu planowych zabiegów, lecznica "jakoś funkcjonuje": są porody, przyjmuje się pilne przypadki chirurgiczne i inne internistyczne. Działa pediatria.

W listopadzie na 20 łóżkach zmarło pięć osób chorych na Covid-19. Byli niezaszczepieni. Na oddziale ok. 80 proc. pacjentów to osoby niezaszczepione, a 20 proc. ma bardzo poważne obciążenia innymi chorobami, które współistnieją z Covidem.

Leczeni pacjenci są coraz młodsi: 30,35 i 40-letni, a jedną ze zmarłej piątki niezaszczepionych była 40-latka.

Większość hospitalizowanych na oddziale covidowym jest z powiatu tucholskiego, ale zdarza się, że są osoby z województwa. - Jeśli można, to się nie transportuje pacjenta z niewydolnością oddechową, tylko się na miejscu hospitalizuje - mówi prezes. - Ale jeśli nie ma miejsca, to musi wyjechać, gdzie indziej. Jest koordynator wojewódzki, który zajmuje się rozmieszczaniem pacjentów covidowych.

Sytuacja w Tucholi jest tak zła, że personel jest przemęczony psychicznie.

No i tlen. Przy takiej liczbie pacjentów na stanowiskach, gdzie leczenie polega na podawaniu tlenoterapii, zwyczajnie go brakuje.

Szpital w Tucholi nie ma możliwości wybudowania zbiornika na tlen. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względów technicznych - brak przestrzeni. Po drugie - czas realizacji przedsięwzięcia: związany np. z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Szpital ma nowoczesny koncentrator tlenu, który wytwarza tlen z powietrza. Kupuje też butle z tlenem.