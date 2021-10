Tuchola. Za ogrzewanie w blokach zapłacimy jak za zboże! Burmistrz poprosił ministra Łukasza Schreibera o interwencję

Cena ciepła w Tucholi. O ile więcej zapłacimy?

Jak duża mogłaby być podwyżka stawek za ciepło w Tucholi? Prezes nie chce spekulować, jednak przyznaje, że gdyby miał zakontraktował gaz po tej cenie, jaka jest obecnie, to podwyżka sięgnęłaby ponad 100 procent.

Ceny na giełdzie szybują ze względu na ograniczony przesył z Rosji. Odczuwają go nie tylko Polacy, ale i mieszkańcy innych krajów w Europie. Przedsiębiorstwo Komunalne ma zakontraktowane dostawy do końca roku jeszcze po cenie 81,49 zł za megawatogodzinę. Ale ceny na giełdzie rosną od początku 2021 r. Wówczas mówiło się, że dużo to 100 zł, potem trzeba było się liczyć ze 150 zł, a teraz...