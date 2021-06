Twarde Pierniki tracą kluczowego sponsora. To koniec koszykówki w Toruniu?!

To był dotąd jeden z najtrwalszych i najbardziej udanych sportowo-biznesowych związków w Polskiej Lidze Koszykówki. Polski Cukier został sponsorem Twardych Pierników jeszcze w I lidze. Pod tą nazwą drużyna awansowała do ekstraklasy, a potem z sezonu na sezon znaczyła coraz więcej w lidze. W ostatnich sześciu latach dwukrotnie grała w finałach, zdobyła Puchar Polski i Superpuchar, reprezentowała Polskę w Lidze Mistrzów.

Chmury zaczęły się zbierać rok temu. Pod presją prezesa PZKosz Radosława Piesiewicza do rezygnacji z funkcji prezesa został zmuszony Maciej Wiśniewski. Nieoficjalnie - taka była cena przedłużenia umowy sponsorskiej. Potem problemem było rozliczenie finansowe ostatnich lat. Wiśniewski część pieniędzy na klub przekazywał w formie pożyczek i na papierze zostało kilka milionów złotych po stronie zadłużenia. Były właściciel zapowiadał, że pożyczki zostaną umorzone, ale do dziś do tego nie doszło. Dodajmy, że wszelkie zobowiązania spółka regulowała w ostatnim sezonie na bieżąco.