Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [30.07.2023 r.] Agnieszka Kasperek

Skrzydłokwiat jest bardzo ładny i pięknie się prezentuje w mieszkaniach. Niestety, bardzo często jest tak, że kwitnie, gdy przyniesiemy go ze sklepu, a po jakimś czasie kwiaty zasuszą się i odpadną, a nowe nie wyrastają. Jak prawidłowo zadbać o skrzydłokwiat, by znów zakwitł? Zobacz >> pixabay.com Zobacz galerię (7 zdjęć)

Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.