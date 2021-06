Twórcy z Lipnowskiej Grupy Literackiej w gronie nagrodzonych

W konkursie poetycko – literackim na 730 – lecie Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą Rewerans Dobrej Ziemi, zorganizowanym przez Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, zostali nagrodzeni twórcy związani z Lipnowską Grupą Literacką. Doceniono zarówno ich wiersze, jak i utwory pisane prozą.

Lipnowska Grupa Literacka dwa lata temu świętowała swoje 30 – lecie. Funkcjonuje ona na zasadzie twórczej grupy wsparcia. Na jej czele stoi jako przewodniczący Sławomir Ciesielski. Skupia ludzi, którzy potrafią swym myślom nadać literacki kształt i, jak się okazuje, z sukcesami! Ich obecność jest mocno widoczna w konkursie poetycko – literackim na 730 – lecie Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą Rewerans Dobrej Ziemi, zorganizowanym przez Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. Dariusz Chrobak, wiceprzewodniczący Lipnowskiej Grupy Literackiej, zajął drugie miejsce za wiersz „Matka Boska Skępska”, a Agnieszce Jabłońskiej „Ballada o Jerzym Pieszczańskim” przyniosła trzecie miejsce.

- Moje wiersze powstają pod wpływem emocji – zdradza Agnieszka Jabłońska. – Może to być zarówno jakieś wydarzenie, jak i coś pięknego, co przykuje moją uwagę. Czasami piszę od razu , ale zdarza się też tak, że zatrzymuję w pamięci obraz, który ujrzałam. Mogę go odtworzyć po dłuższym czasie. Niekończącą inspiracją jest dla mnie piękno otaczającej przyrody. Przez kilka lat pracowałam w ogrodzie zoobotanicznym i stamtąd wyniosłam wiedzę, którą teraz wykorzystuję podczas pisania wierszy.

Wyróżniono utwory Czesławy Krystyny Chojnickiej, Dariusza Chrobaka, Moniki Kozickiej i Zbigniewa Żuchowskiego.

W kategorii proza zwyciężyła Czesława Krystyna Chojnicka, która napisała utwór pt. „Kocham, lubię szanuję”, a trzecie miejsce zajął Zbigniew Żuchowski za „Zapomnianą mowę”. - Dla mnie pisanie jest taką dbałością o ducha – mówi Krystyna Chojnicka. – Trzeba o niego tak samo dbać jak o ciało, by nie zagubić swojego człowieczeństwa i dać coś od siebie innym. Nasze życie to pewnego rodzaju posługa. Dlatego tak cenię twórczość C.K. Norwida, a zwłaszcza jego przesłanie w „Promethidionie”. Często wracam do jego wierszy, a w tym roku jest ku temu szczególna okazja, bo przypada dwusetna rocznica urodzin tego wybitnego poety.

Grupa powstała z inicjatywy, nieżyjącego już, Tadeusza Chojnickiego, ówczesnego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie. Od momentu powstania przewodziła literatom Jadwiga Jałowiec, znana poetka i regionalistka. Po jej śmierci tę funkcję sprawowała Grażyna Ryska. Przed pandemią literaci spotykali się w pierwsze piątki miesiąca w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.