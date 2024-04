Tych gatunków akwarystycznych nie kupuj. Niebawem będą surowo zakazane - lista [1.04.2024] S

Od 2 sierpnia 2024 r. przetrzymywanie w akwarium platany szponiastej wymagać będzie zezwolenia GDOŚ. Michał Michlewicz / PTOP Salamandra

Nadchodzi era zakazów dla inwazyjnych gatunków obcych: Co to oznacza dla akwarystów? Wkrótce w życie wejdą kolejne obostrzenia dotyczące trzech powszechnie spotykanych gatunków zwierząt i roślin w akwarystyce europejskiej. Nielegalne posiadanie i handel tymi gatunkami grozi karą finansową oraz pozbawieniem wolności. Dlatego warto już teraz przygotować się na zmiany i mieć to na uwadze przy planowaniu zakupów do akwarium.