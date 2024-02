Tych leków nie łącz z alkoholem. Połączenia z tej listy są groźne dla zdrowia i życia [28.02.2024]

Polacy to lekomani? Ile leków zużywamy?

Każda substancja lecznicza w organizmie człowieka po uwolnieniu z leku wchłania się do krążenia ogólnego. Leki mogą wchodzić w interakcje z innymi substancjami - z żywnością, innymi lekami, alkoholem. Takie interakcje leków z innymi substancjami mogą osłabiać lub wzmacniać działanie substancji czynnych.

W Europie Polska jest na drugim miejscu pod względem ilości spożywanych leków. Szacunkowo, 90 proc. ze stosowanych przez nas leków to leki, które można kupić bez recepty. Takie leki czy suplementy diety też są oczywiście potrzebne, mowa tu choćby o tabletkach na ból głowy czy na przeziębienie. Jednak trzeba mieć świadomość, że leki, suplementy diety czy wyroby medyczne zawsze trzeba stosować zgodnie z zaleceniem lekarza i informacjami zawartymi w ulotce. Skutki uboczne leku oraz jego niewłaściwego stosowania mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia.

Leki a alkohol

Alkohol to jedna z substancji, która może zaburzyć wchłanianie i działanie leków. Łączenie leków z alkoholem może być groźne dla zdrowia, a nawet w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Dotyczy to leków bez recepty, na receptę, a zwłaszcza tych stosowanych przewlekle.