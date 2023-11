Tych leków nie wolno łączyć z alkoholem. Takie połączenie jest groźne dla zdrowia [27.11.2023] Agnieszka Kasperek

Leki powinny być stosowane zgodnie z zaleceniem lekarza i informacjami zawartymi w ulotce. Każda substancja lecznicza w organizmie człowieka po uwolnieniu z leku wchłania się do krążenia ogólnego. Leki mogą wchodzić w interakcje z innymi substancjami, między innymi z alkoholem. Bardzo ważne jest to, że łączenie leków z alkoholem może być groźne dla zdrowia, a nawet w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Dotyczy to leków na receptę, bez recepty, a zwłaszcza tych stosowanych przewlekle. Zobacz, jakich leków nie wolno łączyć z alkoholem.