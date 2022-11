Tych produktów nie łącz z serkiem wiejskim. Uważaj na te popularne połączenia śniadaniowe [11.11.2022]

Serek wiejski to zdrowy, lekkostrawny i niskokaloryczny produkt. Powstaje z mleka - najpierw poddaje się je wirowaniu i pasteryzacji, a następnie dodaje do niego bakterie fermentacji. Powstały z tego procesu skrzep, kroi się i podgrzewa, dzięki czemu otrzymujemy znaną nam wszystkim "kulkową" konsystencję. Na końcowym etapie odlewa się serwatkę i dodaje śmietankę oraz sól do smaku. Prawdziwy serek wiejski nie zawiera sztucznych dodatków i możemy spożywać go bez obawy o nasze zdrowie.

Serek wiejski to produkt bogaty w składniki odżywcze. Znajdziemy w nim znacznie więcej białka (ok. 11 g) niż w jogurcie naturalnym, a także witaminy i minerały: wapń (83 mg), sód (364 mg), potas (104 mg), fosfor (159 mg), żelazo (0,1 mg), cynk (0,4 mg), magnez (8 mg), witaminy A (37 µg), E (0,1 µg) i D (0,1 µg), niacynę (0,1 µg), witaminę B12 (0,4 µg).