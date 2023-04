Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę [30.04.2023 r.]

Tych roślin nie sadź przy pomidorach. Przez takie błędy można stracić całą uprawę

Niektóre rośliny mogą sprzyjać uprawie innych i pobudzać je do wzrostu. Ale są też takie, które mogą osłabiać wzrost i źle wpływać na plony. Są rośliny, których pomidory bardzo nie lubią i nie powinny rosnąć w ich pobliżu. Ale są też takie, których sąsiedztwo bardzo pomaga uprawie pomidorów. Niektóre warzywa konkurują z sobą bardzo mocno o te same składniki odżywcze i sole mineralne pobierane z gleby. Żeby pomidory rosły i dojrzewały, warto wiedzieć, jakich roślin nie należy sadzić obok.

Takich roślin nie należy sadzić obok pomidorów

Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? A które im sprzyjają? Sprawdź teraz w naszej galerii, co zrobić, by cieszyć się pysznym i obfitym zbiorem pomidorów:

Czytaj też:

Takie błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Trawnik przez to może nie wyglądać dobrze!

Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi

To najgorszy czas na picie zielonej herbaty. Kiedy w ciągu dnia lepiej nie pić zielonej herbaty? To mówią dietetycy