Tych rzeczy nie może nam zabrać komornik. Oto lista przedmiotów zwolnionych spod egzekucji komorniczej

Postępowanie egzekucyjne to ostateczność w procesie odzyskiwania zaległych wierzytelności. Warto pamiętać, że komornik sam z siebie nie decyduje o tym, co zostanie zajęte a działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania, a także nakazu wydanego przez sąd.

Tych rzeczy nie może zająć komornik - lista

Postępowanie egzekucyjne jest ściśle sformalizowane. Oznacza to, że istnieje grupa rzeczy, które nie mogą być zajęte przez komornika. O czym dokładnie mowa? Zapas żywności, narzędzia niezbędne do pracy, czy przedmioty niezbędne do nauki - między innymi te rzeczy są zwolnione spod egzekucji komorniczej. Zobacz w poniżej liście pełną listę przedmiotów, których nie może zająć komornik.