Tych rzeczy nie może zabrać nam komornik. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki. Co jeszcze? [lista - 5.05.2023]

Lista rzeczy wyjętych spod licytacji komorniczych. Tego nie może zabrać nam komornik

Czy komornik może zająć wszystko, co należy do dłużnika? Otóż nie. Nierzetelni dłużnicy muszą liczyć się z tym, że komornik któregoś dnia zapuka do ich drzwi. W pierwszej kolejności zazwyczaj konto dłużnika, a także jego wynagrodzenie, a co za tym idzie - osoba zadłużona nie może swobodnie dysponować pieniędzmi wpływającymi na jej rachunek bankowy.

Postępowanie egzekucyjne jest ściśle sformalizowane. Oznacza to, że istnieje grupa rzeczy, które nie mogą być zajęte przez komornika. O czym dokładnie mowa? Zapas żywności, narzędzia niezbędne do pracy, czy przedmioty niezbędne do nauki - między innymi te rzeczy są zwolnione spod egzekucji komorniczej. Zobacz w poniżej liście pełną listę przedmiotów, których nie może zająć komornik.

