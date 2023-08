Tych rzeczy nie możesz robić na swoim balkonie. Takie zachowania grożą mandatem [6.08.2023]

Balkon traktujemy jako miejsce wypoczynku. Bywa również użyteczny - np. do uprawy roślin, przechowywania rzeczy prywatnych czy suszenia prania. Jest on częścią lokalu prywatnego, więc absolutnie nie stanowi miejsca publicznego. Nie oznacza to jednak, że nie obowiązują nas wtedy inne przepisy prawne:

"Art. 144 kodeksu cywilnego dotyczący prawa sąsiedzkiego nakazuje powstrzymać się przez właścicieli nieruchomości od tzw. immisji pośrednich, czyli działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych".