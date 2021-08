Tych rzeczy nie powinno się jeść przed snem - lista

Jedzenie wysokokalorycznych produktów, a szczególnie tych, które zawierają sporą dawkę kofeiny przed snem, może skutkować problemem z zasypianiem. To, co jesz na kolacje, wpływa na to, jak się wyśpisz w nocy! Sprawdź w naszej galerii produkty, których nie powinno się jeść przed snem.