Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę [14.08.2023]

Większość osób z pewnością słyszało o przesądach, że aby przyciągnąć do siebie szczęście finansowe do portfela należy włożyć np. łuski od karpia z wigilijnego stołu, koci wąs czy laurowe liście. Zdaniem ezoteryków, tak jak istnieją przedmioty, które przyciągają bogactwo, są i takie, które je odpychają. Sprawdź, czego pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do portfela.