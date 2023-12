Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na L4 [4.12.2023]

Tyle wynosi pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi przez okres 33 dni w roku. W przypadku osób, które ukończyły 50 lat, jest to 14 dni.

Jeżeli znajdujemy się na zwolnieniu lekarskim w pierwszym miesiącu zatrudnienia, oznacza to, że podstawę do obliczenia średniego wynagrodzenia należy uwzględniać na podstawie pensji, którą pracownik otrzymałby po przepracowaniu pełnego miesiąca.

Kontrole zwolnień lekarskich 2023 - czy można wychodzić z domu?

Na zwolnieniu lekarz może napisać, że chory musi leżeć (KOD-1) albo chory może chodzić (KOD-2), trzeba pamiętać o możliwych kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS.

Niezależnie od adnotacji lekarza, ubezpieczony niezdolny do pracy z powodu choroby może wykonywać jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz te związane ze stanem zdrowia, np. może udać się na kontrolną wizytę lekarską, do apteki czy po codzienne zakupy żywności. Jednym słowem, pracownik będący na zwolnieniu nie musi non stop siedzieć w domu.

Natomiast bez cienia wątpliwości ZUS zabierze zasiłek chorobowy, gdy złapie pracownika na tym, gdy podczas pobytu na L4 pracował (u siebie w firmie czy dorywczo), remontował mieszkanie, wyjechał na urlop czy też np. brał udział w zawodach sportowych.