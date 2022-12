Tyle będą zarabiać nauczyciele w 2023 roku. Wyjaśniamy - jakie kwoty będą wpływać na ich konta [31.12.2022 r.]

Zawód nauczyciela należy do wyjątkowo trudnych i wymagających, choć wielu pewnie uważa że mają dużo wolnego i pracują tylko 18 godzin. Warto jednak podkreślić, że nauczyciel nie ma prawa wybrać sobie terminu urlopu, jest mu narzucany z góry. Jego urlop wbrew pozorom nie trwa tylko co wolne uczniów. 18 godzin przy tablicy to nie jedyne godziny ich pracy. Nauczyciel ma również w swoich obowiązkach przygotowanie się do zajęć, uczestnictwo w radach pedagogicznych, sprawdzanie klasówek, czy opieka nad uczniami w czasie wycieczek.