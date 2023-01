Tyle będą zarabiać nauczyciele w 2023 roku. Wyjaśniamy - jakie kwoty będą wpływać na ich konta [8.01.2023 r.]

Od lat zarobki nauczycieli są jawne. Bez problemu oficjalne informacje na ten temat znajdziemy na stronach ministerstwa. To jednak nie znaczy, że wiemy ile pieniędzy wpływa na ich konta. Bo często kwoty, które podają nam do wiadomości zawierają dodatki, a nie jest tajemnicą że nie każdy nauczyciel ma przyznane dodatki. Do tego ich wysokość często różni się w zależności chociażby od miejsca zamieszkania. Zobaczmy, ile w 2023 roku będą zarabiać nauczyciele. Przykładowe pensje i oficjalne dane znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne