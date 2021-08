Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym. Stawki mogą zaskakiwać [6.08.2021]

Przed nami jeszcze miesiąc wakacji. Nie każdy skorzysta z nich w pełni. Nauczyciele do pracy będę musieli wrócić już około 20 sierpnia, kiedy to zwykle muszą być do dyspozycji dyrektorów szkół. Jeszcze w sierpniu odbędzie się większość rad pedagogicznych. Nadal nie ma decyzji, jak będzie wyglądała nauka w nowym roku szkolnym, czy uczniów i nauczycieli czeka nauka stacjonarna, hybrydowa czy może zdalna. Sprawdzamy, na jakie wynagrodzenie w nowym roku szkolnym będą mogli liczyć nauczyciele czy zmieni się ono w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

