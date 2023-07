Tyle będzie wynosiła nasza emerytura. Oto kalkulator emerytalny [13.07.2023]

Emerytura, czyli wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne przysługujące osobie ubezpieczonej, która rozwiązała stosunek pracy. Jest przyznawana po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat i po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Obecnie co do zasady wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale są również osoby, które mogą skorzystać z prawa do emerytury wcześniej.

Instytut Emerytalny w swoim raporcie dotyczącym stopy zastąpienia wskazuje, że obecni emeryci mogą liczyć na świadczenia w wysokości 42,4 proc. ostatniej pensji, co stanowi wartość niebezpiecznie zbliżającą się do minimalnych 40 proc.

Emerytura to świadczenie, które przysługuje osobom, które przepracowały ustawowy czas i przestały pracować. Wysokość emerytury zależy od kilku czynników, z których najważniejsze to: