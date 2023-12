Tyle będziemy mogli zyskać na wyższej kwocie wolnej od podatku. Mamy wyliczenia [8.12.23] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

W kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska zaproponowała wyższą kwotę wolną od podatku i to aż dwukrotnie. Jest szansa, ze pomysł ten zostanie zrealizowany po przejęciu władzy przez koalicje KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Co to mogłoby oznaczać dla podatników. Kto i ile może na tym zyskać? Postanowiliśmy sprawdzić, jak ta propozycja wyglądałaby w konkretnych kwotach.