Tyle będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitu w 2023 i 2024 roku. Takie rachunki dostaniemy [26.07.2023]

W 2023 roku wszystkich obowiązuje zamrożenie cen prądu do poziomu tych z 2022 roku pod warunkiem, że gospodarstwo domowe nie przekroczy ustalonych w ustawie limitów. Zgodnie z nią wyprowadzono limit zużycia energii elektrycznej dla wszystkich na tym samym poziomie 2000 kWh - bez składania wniosku. Osoby posiadające kartę dużej rodziny, jak również seniorzy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, mają limit do 3000 kWh rocznie, natomiast te z osobami z niepełnosprawnościami do 2600 kWh.

Przeczytaj także: Przez te urządzenia płacimy więcej za prąd. Wyłącz z gniazdka gdy ich nie używasz i nie płać za tryb czuwania

Jak sprawdzić czy przekraczamy limit? Informacje o rocznym zużyciu energii elektrycznej znajdziemy na rachunku za prąd. Jest to szacowane zużycie z ostatnich 12 miesięcy.