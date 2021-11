Tyle dajemy do koperty na ślub. Zazwyczaj chrzestni muszą okazać hojność [stawki - 30.11.21 r.]

Pary, które ślubowały w latach 70-tych, otrzymywały najczęściej praktyczne prezenty rzeczowe. To pościel, ręczniki, obrusy, firany, żyrandole, serwisy obiadowe czy kawowe, zestawy sztućców, odkurzacze, młynki do kawy, dywany. Ba! Nawet gramofony. I jeszcze farelki. Dla niewtajemniczonych: to przenośne grzejniki w wersji mini. W latach 80-tych państwo młodzi zaczęli dostawać koperty od swoich weselnych gości. To było praktyczne rozwiązanie. Gotówka zawsze trafiała w gust świeżo poślubionych.