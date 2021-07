Tyle dajemy w kopertach na wesele! Mamy przykłady od tegorocznych par [12.07]

Wraz z weselem wiąże się "problem" prezentu dla pary młodej. Co dać młodej parze w prezencie? Od kilku lat przyjęło się, że najlepszym rozwiązaniem będą pieniądze. To zdecydowane ułatwienie zarówno dla gości jak i samej pary, która sama zdecyduje, na co je wyda. Ale ile do tej koperty wypadałoby włożyć? Jakie "prezenty" obowiązują na tegorocznych weselach. Z pomocą przychodzą pary młode, które w tym roku złożyły już małżeńską przysięgę. Przykłady na kolejnych zdjęciach >>>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne