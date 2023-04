Tyle dajemy w prezencie na komunię w 2023 roku. Ile wypada włożyć zdaniem rodziny i znajomych? [stawki - 17.04.23 r.]

Ile powinni dać rodzice chrzestni, dziadkowie, znajomi i dalsza rodzina? Największa presja spoczywa na rodzicach chrzestnych. Zobaczcie co w tej kwestii twierdzą internauci. To ich zapytaliśmy, ile zamierzają włożyć do koperty na komunię w 2023 roku. Stawki różnią się od tych zeszłorocznych. Przekonajcie się sami! Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>>