Tyle dajemy w tym sezonie do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych [20.10.21]

Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Podajemy przykłady - szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pixabay