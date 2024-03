Tyle dni czeka się na zwrot podatku w 2024 roku. Niektórzy mają już pieniądze na koncie! [4.03.24]

Rozliczenia PIT rozpoczęły się tradycyjnie 15 lutego. Niektórzy już złożyli zeznanie podatkowe, a niektórzy mają już pieniądze na swoim koncie. Na zwrot pieniędzy w przypadku rozliczeń online musimy czekać do 45 dni, gdy złożymy PIT tradycyjnie - do 90 dni. do 30 dni czekają osoby z Kartą Dużej Rodziny. Jednak podobnie jak w poprzednich latach zwrotu do 5 tys. złotych odbywają się automatycznie i dużo szybciej.

Rozliczenie PIT online jest bardzo wygodne. Można zrobić to bez wychodzenia z domu, logując się do systemu e-PIT, gdzie czeka na nas już gotowe zeznanie. Wystarczy tylko wprowadzić dostępne dla nas ulgi podatkowe i wysłać zeznanie do urzędu skarbowego. A potem już tylko czekać na zwrot podatku.