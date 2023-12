Tyle i takie ryby jemy najczęściej! Mamy też popularne mity o rybach i ranking najzdrowszych ryb [16.12.2023]

Na 20 grudnia przypada Dzień Ryby. Świętujemy go od 2003 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Empatia i Fundacji Viva! Ideą tego dnia jest promowanie edukacji o rybach, które wbrew mitom czują ból i należy im się humanitarne traktowanie. Dzień Ryby ma także na celu inspirować do działań związanych z ochroną ryb i ekosystemu wodnego. Zebraliśmy najciekawsze informacje o rybach!

Co zamiast karpia na świąteczny stół? Twórcy Dnia Ryby szczególnie zwracają uwagę na coroczny dramat karpi, które są tradycyjną potrawą wigilijną w Polsce. Data obchodzenia tego dnia w okolicach Świąt Bożego Narodzenia ma nakłonić do refleksji nad niehumanitarnym traktowaniem żywych karpi w punktach sprzedaży i rozważenia przejścia na dietę roślinną.

Ten dzień to także doskonała okazja do edukacji o świadomym kupowaniu i konsumpcji ryb, obalenia mitów i przyjrzenia się statystykom ich spożycia w Polsce i na świecie. A może w tym roku odpuścisz w Wigilię karpia na rzecz… tofu? A small-talk w windzie zaczniesz od ciekawostki o największej rybie świata (ta opcja może być niezręczna, ale spróbuj)?

Ile ryb jedzą Polacy?

Odpowiedź jest krótka: za mało.

Ryby, szczególnie te tłuste, są skarbnicą składników odżywczych i najlepszym źródłem kwasów omega-3: DHA i EPA.

Oficjalne zalecenia mówią o spożywaniu 1–2 porcji ryb (ok. 300 g) tygodniowo.

Teoretycznie więc każdy Polak powinien zamknąć rok z 15,6 kg zjedzonych ryb . Według danych FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) z 2020 roku statystyczny Polak rocznie zjada 12,27 kg ryb. Dla porównania rekordzistą na świecie są Malediwy, gdzie przez ten sam okres obywatele zjadają… 87,30 kg.

W tych krajach jedzą najwięcej ryb!

W Europie króluje Portugalia - tam spożycie ryb wynosi 59,36 kg rocznie na obywatela. Europejczycy jedzą średnio 21 kg ryb, a średnia światowa to ok. 20 kg.

Oto pierwsza piątka krajów z największym spożyciem ryb: Portugalia - 59,36 kg Norwegia - 50,57 kg Hiszpania - 40,30 kg Francja - 33,64 kg Finlandia - 33,52 kg

Jakie ryby są najpopularniejsze w Polsce?

Jednak statystyki pokazują, że Polacy też jedzą coraz więcej ryb!

Według OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) prognozy wskazują, że w 2030 roku konsumpcja ryb na świecie wzrośnie o 14,8% . Polacy są na dobrej drodze – w 2015 roku jedliśmy tylko 10 kg, a obecnie 12,27 kg . Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ulubione ryby Polaków i średnia roczna ilość spożycia na osobę to: śledź – 2,73 kg

mintaj – 2,04 kg

makrela – 1,16 kg

łosoś – 1,01 kg

szprot – 1,09 kg

tuńczyk – 0,98 kg

dorsz – 0,96 kg Niestety, Polacy jedzą także sporo przetworzonych ryb w puszkach lub wędzonych, a także… paluszki rybne. Nie są to jednak zdrowe wybory. - Ryby puszkowane, wędzone i paluszki rybne to produkty przetworzone o mniejszej wartości odżywczej i niższej jakości. Mogą zawierać zanieczyszczenia, np. bisfenol czy aluminium, które przedostaje się z puszek. Częste spożycie żywności puszkowanej naraża na większą ekspozycję na te związki - komentuje Julia Skrajda, dietetyczka.

Paluszki rybne w panierce są ubogo odżywcze, zawierają zbędne dodatki, a niekiedy panierka jest nieproporcjonalnie cięższa, niż ryba – producenci wiedzą, jak oszczędzać w procesie produkcji.

Dlaczego Polacy nie kupują ryb?

Polacy nie jedzą ryb z wielu powodów. O kupnie ryby w puszce decyduje cena. O ile konserwy rybne są w miarę tanie (ale nie są tak zdrowe) i za 200–300 g puszkę zapłacisz ok. 6 –14 zł, to za płat 100 g łososia norweskiego trzeba dać nawet 13 zł. Kalkulacje są proste. Jakub Cyrzan Najczęściej wymieniane z nich to:

Cena. O ile konserwy rybne są w miarę tanie (ale nie są tak zdrowe) i za 200–300 g puszkę zapłacisz ok. 6 –14 zł, to za płat 100 g łososia norweskiego trzeba dać nawet 13 zł. Kalkulacje są proste.

Obawy przed skażeniem. Rybi diabeł tkwi w szczegółach – tak, są ryby wyjątkowo bogate w rtęć czy ołów, a zjadanie konserwy raz dziennie nie jest zdrowe.

Ości. Wiem, jak kto jest, gdy mała, złośliwa ość potrafi zepsuć posiłek. Niekiedy jest to nawet niebezpieczne dla życia i zdrowia.

Nieświeży produkt. Zapach nieświeżej ryby może prześladować jeszcze kilka godzin po wyrzuceniu. Polacy nie zawsze wiedzą, jak ocenić świeżość produktu oraz jak go przechowywać.

Wolimy inny rodzaj mięs. Wg danych FAO z 2020 roku Polacy zjedli 88,71 kg mięsa (brano pod uwagę drób, wołowinę, wieprzowinę, koninę, mięso wszystkich innych zwierząt domowych lub dzikich, takich jak wielbłądy, króliki, renifery i zwierzęta łowne) .

Brak pomysłu na przyrządzenie ryby. O wiele łatwiej jest usmażyć kotleta czy mięso do makaronu niż wymyślić smaczny przepis z rybą. Ryby nie pasują też smakowo do tak wielu dodatków czy przypraw, jak mięso. I czasem całe osiedle poczuje, że będzie rybka na obiad.

- Z doświadczenia z pracy widzę, że Polacy boją się przypraw, nie wiedzą, jak przyprawiać i nie znają wielu smaków. Zachęcam do eksperymentowania, w internecie jest mnóstwo propozycji i na pewno każdy znajdzie swoje smaki, a ryba nie będzie mdła - komentuje Julia Skrajda.

Ryby głosu nie mają i inne mity o rybach

Ach, te powiedzonka – powtarzane tyle razy stają się prawdą. I w ten sposób odbieramy rybom głos, uczucia i śmiejemy się z ich… krótkiej pamięci.

Czas rozprawić się z mitami!

Ryby głosu nie mają?

Ryby mają zdolność wydawania dźwięków, ale nie są one słyszalne dla ludzkiego ucha. Aby człowiek mógł je usłyszeć, muszą zostać specjalnie przetworzone (jest mnóstwo video w internecie, posłuchaj sobie).

Ryby nie czują bólu, ponieważ nie mają wystarczającej gęstości odpowiednich włókien nerwowych?

Ryby mają tzw. nocyceptory (receptory bólowe) występujące u ludzi i innych zwierząt. Naukowcy wskazali ich nawet 20 rodzajów. W badaniach naukowych ryby, które były ranione, okazywały niepokój i nerwowość. Nie czują bólu dokładnie w ten sam sposób, co ludzie, ale cierpią i odczuwają dyskomfort.

Ryby są głupie?

Nie potrafią rozwiązać równania różniczkowego, ale wg badań niektóre z nich potrafią się uczyć na doświadczeniach, współpracować ze sobą, przechowywać wspomnienia, tworzyć mapy przestrzenne terenu w umyśle, a nawet rozpoznawać swoje odbicie w „teście lustra”.

Ryba to nie mięso?

Z biologicznego punktu widzenia, ryba to mięso, niezależnie od tego, co sądzą niektórzy wegetarianie czy… Episkopat Polski, ponieważ wg nich ryby są uważane za danie postne (czyli bez mięsa).

Każda ryba jest zdrowa?

Nie każda ryba jest zdrowa do spożywania. Niektóre z nich zawierają dużą ilość zanieczyszczeń i metali ciężkich – powinieneś ich unikać.

Mrożone ryby nie mają wartości odżywczych?

Mrożenie jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów konserwacji żywności. W przypadku ryb proces ten pozwala na zachowanie świeżości, a ich wartości odżywcze pozostają nienaruszone. Kluczem jest odpowiednie przechowywanie i proces rozmrażania.

Ryby z puszki są zdrowe?

Ryby w puszce to produkt przetworzony o wysokiej zawartości konserwantów i soli. O ile puszka tygodniowo nie będzie szkodliwa, to częstsze spożywanie jest niezdrowe. Lepiej wybierać ryby świeże. Zdrów jak ryba - ma to niewiele wspólnego z prawdą! Nadesłane/natu.care

Najzdrowsze ryby – ranking!

Łosoś - różowy, lśniący, a w reklamach zazwyczaj w objęciach przystojnego Norwega. Ranking najzdrowszych ryb dumnie otwiera właśnie łosoś. To świetne źródło zdrowych tłuszczów omega-3 i omega-6, witaminy A, witaminy D oraz jodu i selenu. Łosoś to też doskonałe źródło białka – w 100 g znajdziesz nawet 20 g dobrze przyswajalnych protein. Kaloryczność tej ryby zależy od jej pochodzenia i formy (świeża, wędzona), a średnio wynosi ok. 200 kcal na 100 g. Jakiego łososia kupować? Wybieraj świeżego, dzikiego łososia zamiast hodowlanego niewiadomego pochodzenia. Dziki łosoś określany jest jako „pacyficzny” lub „alaskański”. Nazwy „atlantycki”, „norweski” czy „jurajski” pojawiają się na produktach z łososia hodowlanego. Makrela -jedna z najchętniej jadanych ryb w Polsce. Jest obfita w kwasy omega-3 – w 100 g zawiera około 3000–4000 mg zdrowych tłuszczów (w zależności od źródła i formy). To także świetne źródło selenu, fosforu, potasu, witamin A i D oraz B12. Doskonale uzupełnia białko w diecie (ok. 18 g protein w 100 g) i jest sycąca. Makrela to skarbnica selenu. Świeża ryba zawiera 44,1 µg selenu w 100 g, co pokrywa nawet 80% dziennego zapotrzebowania na ten związek. Selen odgrywa istotną rolę w produkcji hormonów tarczycy. Ryba ta zawiera duże ilości fosfatydyloseryny. To związek organiczny uznany za tzw. nootropic, czyli pozytywnie wpływający na pracę mózgu, funkcje poznawcze i pamięć. Polacy uwielbiają makrelę, ale częściej sięgają po wędzoną, zamiast świeżej. Niestety taka forma, mimo że pyszna, nie jest zdrowym wyborem. Dorsz - chuda, niskokaloryczna (ok. 85 kcal/100 g) ryba zawiera w sobie cenne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Dostarczy Ci również witaminy z grupy B: B12, B6, niacynę, a także witaminy E, A i C. To także dobre źródło fosforu, potasu, selenu i innych mikroelementów. Co ciekawe, chude ryby takie jak dorsz „chłoną” mniej metali ciężkich w prównaniu do tłustych ryb. Od samego dorsza popularniejszy jest tylko pozyskiwany z niego olej – tran. Sardynki - małe, ale wariaty. Niepozorne ryby to dosłownie „bomba wapniowa” – w 100 g zawierają aż 382 mg tego składnika mineralnego . Szacuje się, że wielu Polaków może spożywać za mało wapnia, więc dodanie sardynek do jadłospisu to naturalny i smaczny sposób jego uzupełnienia. Ryby te zawierają również zdrowe kwasy tłuszczowe omega oraz dużo fosforu, selenu i potasu. To małe, ale doskonałe źródło protein. W 100 g zjesz ok. 22 g białka. Polacy jedzą najwięcej sardynek puszkowanych, co sprawia, że ryby są w całości (zawierają ości, ale można je jeść) i dostarczają więcej wartości odżywczych. Pstrąg tęczowy - największy konkurent łososia w sklepowych lodówkach – oba różowe, lśniące i pyszne. Pstrąga cechuje niska zawartość sodu, więc jest zdrowym wyborem dla osób zmagających się z chorobami układu krążenia. Ryba ta zawiera 1200–1400 mg kwasów omega-3 i doskonale uzupełnia zdrowe tłuszcze w diecie. Pstrąg to pełnowartościowe, lekkostrawne źródło białka i witamin z grupy B, witaminy A oraz D, a także fosforu, potasu i selenu. Względnie jest niskokaloryczny, zawiera ok. 160 kcal w 100 g. Tuńczyk - świetna ryba w diecie, ale z umiarem. Polacy chętnie wybierają z półek sklepowych puszkowanego tuńczyka – jest tańszym wyborem, niż np. łosoś i ma długi okres przydatności do spożycia. Tuńczyk dostarcza dużo witamin z grupy B –witiaminy (B1), niacyny (B3) i pirydoksyny (B6) oraz selenu, fosforu, potasu i magnezu. Łosoś - różowy, lśniący, a w reklamach zazwyczaj w objęciach przystojnego Norwega. Ranking najzdrowszych ryb dumnie otwiera właśnie łosoś. Pixabay.com

Następny w kolejności jest śledź!

Śledź - to najpopularniejszy gość polskich talerzy – średnio jemy aż 2,73 kg śledzi rocznie. Najzdrowsza forma to oczywiście świeża ryba, ale my uwielbiamy go w śmietanie, pod pierzynką z serem, w oleju i oczywiście przecież śledzik lubi pływać. Jeśli wybierzesz świeżego śledzia, dostarczysz sobie najwięcej kwasów omega-3, witamin A + E, B6, B12 oraz miedzi, cynku, jodu i fosforu. Przy świątecznym stole wybieraj śledzia, który nie pływa w tłuszczu. Taki też może być smaczny i sycący. Posmakuj lżejszych wersji – w jogurcie czy sosie z pomidorów i curry. I oczywiście pamiętaj, bez chlebka się nie najesz. Z masełkiem.

A gdzie karp?

Do karpia mamy sentyment. Trudno jest zerwać z tradycją i nie mieć go na wigilijnym stole. Jednak nie jest to ryba bogata w pożądane kwasy omega-3. Ponadto zawiera dużo ości i jej spożywanie jest kłopotliwe. Najwięcej kontrowersji wzbudzają hodowle karpi – niestety niektóre z nich nie dbają o jakość ich pożywienia czy humanitarne traktowanie. Opowieści o karpiach na antybiotykach czy sterydach, upchanych w zbiornikach i jedzących odchody to nie są miejskie legendy. Dlatego wybieraj karpia ze sprawdzonych źródeł. W internecie znajdziesz wiele hodowli, które mogą pochwalić się certyfikatami oraz dbają o jakość i warunki dla karpi. Do karpia mamy sentyment. Trudno jest zerwać z tradycją i nie mieć go na wigilijnym stole. Jednak nie jest to ryba bogata w pożądane kwasy omega-3. Ponadto zawiera dużo ości i jej spożywanie jest kłopotliwe... Archiwum/Polska Press

Co zamiast ryby na świąteczny stół?

Może to być np. ryba po grecku z selera.

To przepis na około 10 porcji:

Składniki: 1 cebula

1 por, biała i jasnozielona część

500 g marchewki

150 g pietruszki

50 g selera

2 ziela angielskie

2 liście laurowe

szczypta chili

olej roślinny

sól

1–2 szklanki wody

3–4 łyżki koncentratu pomidorowego

sól i czarny pieprz Wykonanie: Seler obierz, przekrój na pół i pokrój na 1 cm plastry. W dużym garnku zagotuj bulion razem z 2 arkuszami wodorostów nori, liśćmi laurowymi, zielem angielskim, kolendrą i sosem sojowym. Do wrzącego bulionu dodaj plastry selera i gotuj do momentu, aż będą bardzo miękkie, czyli około 15–20 minut. Miękkie plastry selera delikatnie wyjmij i chwilę ostudź. W tym czasie arkusze nori potnij na węższe paski, następnie naszykuj 2 miseczki, do jednej wlej trochę mleka (nie więcej jak ⅓ szklanki), a do drugiej wsyp mąkę (nie więcej jak ½ szklanki).

Każdy plaster selera oprósz solą i pieprzem, owijaj paskiem nori i na chwilę mocz w mleku – dzięki temu wodorosty zmiękną i lepiej przylepią się do selera. Tak przygotowany plaster selera delikatnie zanurzaj w mące.

Na dużej patelni mocno rozgrzej olej (1–2 łyżki) i układaj gotowe plastry selera. Obsmaż z każdej strony przez około 2–3 minuty. Sos: Cebulę pokrój w kostkę, pora posiekaj na talarki. Na dnie dużego rondla rozgrzej olej i dodaj cebulę z porem, liściem laurowym i zielem angielskim, podsmażaj na małym ogniu do czasu, aż się zeszklą. W międzyczasie pozostałe warzywa obierz i zetrzyj na tarce, następnie dodaj wszystkie do rondla razem ze szczyptą soli oraz chili. Podsmażaj na łyżce oleju na małym ogniu przez około 5–10 minut, po tym czasie wlej połowę ilości wody z przepisu i duś kolejne 5 minut.

Na koniec wlej resztę wody, dodaj koncentrat oraz szczyptę soli i pieprzu. Duś ostatnie 5–10 minut do czasu, aż warzywa będą bardzo miękkie. Kiedy sos warzywny będzie gotowy, wyłóż ⅓ na dno półmiska, na nim ułóż plastry ryby z selera, na to połóż ponownie warstwę sosu, kolejną warstwę ryby z selera i ostatnią warstwę sosu. Odstaw do schłodzenia w lodówce – najlepsza jest na drugi dzień, gdy smak się „przegryzie”.

To samo można zrobić w wersji z tofu, wystarczy wymienić seler na tofu, a schemat przygotowania będzie dokładnie taki sam. Wtedy zamiast 1 kg selera używamy 600 g tofu (każdą kostkę tofu pokrój na 4 porcje).

Kupuj świadomie!

Jeśli jadasz karpia od Święta (sic!), lubisz go i Ci smakuje, to nie usuwaj go z talerza. Po prostu kupuj go świadomie, nie wspierając corocznego wigilijnego dramatu. Ciasno upchane żywe karpie w ogromnych zbiornikach w sklepie to straszny widok, a niesienie ich żywych w siatkach do domu to bestialstwo. Wybieraj mrożone płaty lub świeże filety, zamiast żywych ryb. - Niestety, nie raz moi pacjenci opowiadają, że kupują karpia, bo „jak to tak, żeby w święta nie było karpia?”, a mało kto go w rzeczywistości lubi i często trafia do śmietnika. Nie marnujmy żywności! - mówi Julia Skrajda, dietetyczka.

Główny Inspektorat Weterynarii wskazuje konkretne zasady w postępowaniu z żywymi karpiami. Woda w zbiorniku powinna być czysta, a ⅓ jej objętości musibyć wymieniana co 12 godzin. Na 1 kilogram ryby powinien przypadać 1 litr wody. Ryby nie mogą być ranione. Makrela to jedna z najchętniej jadanych ryb w Polsce. Jest obfita w kwasy omega-3 – w 100 g zawiera około 3000–4000 mg zdrowych tłuszczów (w zależności od źródła i formy). Robert Wilczyński Źródło: natu.care

