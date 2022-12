Tyle kalorii mają różne alkohole. Piwo, wino, whisky - który alkohol ma najwięcej kalorii? [27.12.2022] Agnieszka Kasperek

Nadchodzący weekend i wybierasz się na imprezę? Wiesz, że sięgniesz po piwo lub kieliszek wina, a dbasz o linię? Nie musisz rezygnować z przyjemności - sprawdź, ile kalorii mają różne trunki, i ile możesz wypić, by nie doszły ci zbędne kilogramy. W naszym zestawieniu znajdziesz najpopularniejsze alkohole - podajemy ich kaloryczność.

Na wielu imprezach podawany jest alkohol. Dla osób, które dbają o linię, bardzo istotne jest, który alkohol ma ile kalorii. Co jest najbardziej, a co najmniej kaloryczne? Piwo, koniak, wino? Ile można wypić, aby nie przełożyło się to na wzrost masy ciała? Sprawdziliśmy dla was, ile kalorii mają poszczególne alkohole - sprawdźcie teraz.