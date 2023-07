Tyle kalorii mają sosy: czosnkowy, tatarski, ketchup. Taka jest kaloryczność najpopularniejszych sosów [20.07.2023]

Sklepowe półki uginają się od różnego rodzaju sosów, które można dokładać do swoich ulubionych potraw i przekąsek. Niektóre z nich najlepiej smakują z konkretnymi daniami, inne można dodawać niemal do wszystkiego, według własnego uznania.

Najlepszy sos do kanapki to...?

Tyle kalorii mają popularne sosy - lista

Choć są one dobre i często też podkreślają smak różnych produktów, to jednocześnie zawierają całkiem sporo kalorii. Osoby, które są na diecie lub starają się kontrolować swoją wagę, powinny na nie uważać. Jedna łyżeczka takiego sosu może mieć nawet kilkadziesiąt kalorii.

Sosy to tak naprawdę dobrze ukryte kalorie. Dla przykładu jedna łyżeczka majonezu to 66 kalorii. Jeżeli przygotowujemy na kolacje sobie cztery kanapki i na każdą z nich nałożymy sobie po dwie łyżeczki majonezu, to łącznie zjadamy już 528 kalorii ze samego dodatku sosu!

Osoby, chcące schudnąć lub utrzymać swoją wagę, powinny szczególnie zwrócić uwagę na takie przysmaki. Regularne spożywanie większej liczby kalorii niż wynosi dzienne zapotrzebowanie, spowoduje, że na wadze zaczną pojawiać się dodatkowe kilogramy.