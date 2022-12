Tyle kalorii spalisz podczas codziennych czynności w domu. Odkurzanie, mycie naczyń czy gotowanie [3.12.2022 r.]

Uważasz, że by spalić kalorie, musisz ćwiczyć? To nieprawda! Nasz organizm zużywa energię bez przerwy, nawet podczas snu czy siedzenia.

Prace domowe - ile spalamy kalorii?

Więcej kalorii spalimy podczas aktywności fizycznej. Nie musi być to jednak trening. Jako aktywność fizyczną rozumiemy bowiem ruch ciała, wymagający dostarczenia energii, potrzebnej do pracy mięśni szkieletowych. Zaliczyć można do niej nie tylko ćwiczenia fizyczne, takie jak jazda na rowerze, bieganie, pływanie czy ćwiczenia na siłowni, ale także codzienne obowiązki: sprzątanie, zmywanie naczyń, koszenie trawnika czy gotowanie.

Tyle kalorii tracimy podczas wykonywania tych czynności przez godzinę - lista w poniższej galerii.