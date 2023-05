Tyle kosztują działki ROD w szczycie sezonu w Kujawsko-Pomorskiem [19.05.2023 r.]

Zainteresowaniem działkami ROD trwa, pytania o wolne działki kierowane są m. in. do Polskiego Związku Działkowców, jednak nie prowadzi on wykazu wolnych działek. - Informacji w tym przedmiocie powinniśmy szukać w zarządzie danego ogrodu – zaleca PZD. - Zwykle kontakt do zarządu ROD wywieszony jest na tablicach informacyjnych w Ogrodzie lub na stronach internetowych. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z zarządem ROD, można zwrócić się do właściwego miejscowo okręgu, który oprócz danych kontaktowych do zarządów ROD na obszarze swojego działania może posiadać również informację o wolnych działkach.

PZD przypomina, że: - Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na drugim końcu Polski.